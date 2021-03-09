Билайн подтвердил свои обязательства в рамках участия в международном движении The Valuable 500

В 2019 году Билайн стал первым российским брендом, присоединившимся к глобальному движению The Valuable 500

Билайн за год присутствия в движении The Valuable 500 реализовал несколько крупных проектов по ликвидации неравенства и обеспечения доступа к общественной инфраструктуре с помощью цифровых технологий для людей с инвалидностью. Таким образом, компания подтвердила, заявленные стратегические приоритеты по реализации этой повестки на российском рынке на ближайшие несколько лет.

В 2019 году Билайн стал первым российским брендом, присоединившимся к глобальному движению The Valuable 500, объединяющего 500 крупных компаний по всему миру, которые включили вопросы инклюзивного доступа к трудоустройству в свою стратегическую повестку. Цель движения The Valuable 500 – инициировать системные изменения в обществе, показать деловую, социальную и экономическую ценность людей с ограниченными возможностями здоровья, использовать возможности бизнеса для включения людей с инвалидностью в жизнь общества.

За 12 месяцев компания реализовала ряд инициатив, целью которых является не только повышение уровня доступности собственных сервисов и услуг, а также проектов и технологий, созданных партнерами. В рамках этой работы были реализованы следующие проекты:

BeeInclusiON – запущена платформа, объединяющая просветительские и технологические проекты в сфере инклюзии (https://beeinclusion.ru/);

Создана система универсального дизайна Билайн - технологии и сервисы, призванные обеспечить доступность собственной инфраструктуры оператора;

Платформа Everland - запущено комплексное решение проблемы массового трудоустройства людей с инвалидностью с использованием возможностей цифровой экономики;

Моторика – участие в развитии инновационных медицинских и реабилитационных устройств и бионических протезов, включающих в себя телекоммуникационные модули для телеметрии;

Музей ощущений - создание инклюзивного цифрового приложения для музейного сообщества России совместно с Музеем современного искусства «Гараж»;

PublicTalk «Инклюзия как бизнес-кейс» - организована общественная дискуссия, призванная привлечь внимание общественности и бизнеса к необходимости переосмысления проблем, связанных с инвалидностью и доступностью среды.