В Самарской области село Переволоки хотят сделать центром туризма

В Переволоках появится смотровая площадка, зона отдыха и детская площадка Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров встретился с главой Сызранского района Викторией Кузнецовой. Стороны обсудили концепцию благоустройства села Переволоки и возможность сделать там туристический центр.

Разработка концепции благоустройства началась еще в 2020 году. Село Переволоки получило свое название от того, что в старину люди в этом месте перетаскивали свои лодки «волоком», чтобы сократить путь по Волге. Сейчас эта традиция продолжается в рамках «Жигулевской кругосветки». В рамках концепции благоустройства села, принято решение сохранить историю уникальной местности.

- Задача проекта – сделать село туристическим центром не только регионального, но и межрегионального значения, - поручил главе района Дмитрий Азаров.

Дизайн-проект благоустройства «Переволокское горородище» представляет собой создание многофункционального общественного пространства в стиле рыбацкой деревни.

- Проект будет реализоваться в несколько этапов. На первом этапе будет построена дорога по маршруту «Жигулевской кругосветки» Волга –Уса, после специалисты займутся благоустройством центральной улицы села Переволоки вдоль федеральной трассы М5, - рассказала глава муниципального района Виктория Кузнецова.

По словам Кузнецовой, центральная улица полностью преобразится - появятся пешеходные зоны, а центральное место займет стилизованный рыбацкий рынок. Также планируется реконструировать храм Покрова Пресвятой Богородицы, оборудовать смотровую площадку и зону отдыха с деткой площадкой.

В настоящее время проект проходит процедуру согласования с министерством транспорта и автомобильных дорог, министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства и департаментом туризма. Дмитрий Азаров поручил обсудить с местным бизнес-сообществом готовность принять участие в реализации данного проекта, а если проект будет достойным, то губернатор обещал помочь с привлечением сторонних инвесторов.