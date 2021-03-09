В Тольятти начали принимать документы претендентов на пост главы города

В Тольятти начали принимать документы на пост главы города Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Тольятти начался прием документов от претендентов на пост главы города. Об этом говорится в сообщении городской думы.

Ранее депутаты приняли отставку Сергея Анташева, который решил уйти после того, как его работу раскритиковал губернатор. Пока обязанности главы города исполняет Игорь Ладыка, который был первым заместителем Анташева.

Главным претендентом на пост мэра Тольятти называют известного врача, депутата самарской губернской думы, руководителя информационного центра регионального оперштаба по борьбе с коронавирусом Николая Ренца. Он был утвержден в качестве кандидата от "Единой России".

Документы от кандидатов будут принимать до 9 апреля. В дальнейшем состоится итоговое заседание конкурсной комиссии, о дате и времени которого сообщат позднее.