Выдры, сом и осетр «спели» для самарчанок песни Стаса Михайлова и Славы Марлоу

Обитатели океанариума приготовили для самарчанок необычное поздравление

Обитатели самарского океанариума поздравили представительниц прекрасного пола с 8 марта. Сделали они это весьма креативно. Выдры, осетр и жирафовый сом «спели» песни Славы Марлоу, Ленни Кравица и Стаса Михайлова. Видео с исполнением таких хитов как I Belong To You, «Как ты красива сегодня», «Ты горишь как огонь» и других выложили в социальные сети океанариума.

- Пусть всегда в вашем сердце живет весна! Именно вы движущая сила этого мира, вдохновляете мужчин на подвиги и на творчество! – написали в океанариуме.

Также в океанариуме призвали желающих получить персональные поздравления от жителеи океанариума оставлять в комментариях свою любимую песню и пообещали обязательно опубликовать видеопоздравление в сторис.