Самарские предприятия выпустили облигаций на 3,28 миллиарда рублей

При выпуске облигаций бизнес сам определяет суммы и сроки финансирования Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В 2020 году самарские предприятия выпустили облигаций на общую сумму более 3,28 миллиарда рублей. Такие цифры озвучили в региональном отделении Центробанка. В ведомстве пояснили, что в прошлом году на рынок долгового финансирования впервые вышли крупная фармацевтическая компания, производитель строительных металлических конструкций, а также одна из региональных фирм сегмента малого и среднего бизнеса.

Как рассказали в Центробанке, пока самарские предприятия не слишком охотно прибегают к выпуску облигаций, предпочитая классические банковские кредиты.

- Выход на фондовый рынок имеет свои преимущества - компания сама определяет объем привлекаемых средств, срок обращения и другие условия. В результате средства с долгового рынка привлекаются на более длительный срок, чем банковские кредиты. А малый и средний бизнес в случае биржевого размещения облигаций могут рассчитывать на федеральную поддержку и субсидирование части затрат, – объяснила управляющий Отделением Самара Волго-Вятского ГУ Банка России Марина Мясникова.