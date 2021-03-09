В Самаре ливневки начали готовить к весне

В Самаре начали чистить ливневки

В Самаре начали готовить систему ливневой канализации к предстоящей теплой погоде. Об этом говорится в сообщении городской администрации.

Для этой работы привлекли 4 каналопромывочные машины. Специалисты устраняют ледяные "пробки" в трубах канализации, проливают их горячей водой.

Также в городе продолжают уборку снега. В эту зиму выпало много снега, во многих местах города по-прежнему тяжело проехать, на некоторых перекрестках обзор закрывают снежные навалы. Качество уборки снега в городе неоднократно вызывало критику со стороны самарцев, а также региональной и городской власти.

За зиму с городских улиц вывезли 812 тыс. тонн снега. Во вторник, 9 марта, на расчистку вышли 249 уборщиков, задействовали 354 единицы техники. Наледь с крыш убирают 106 бригад.