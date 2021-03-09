В Самарской области ожидается сильный ветер

В Самарской области ожидается усиление ветра Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области в ближайшие сутки ожидается усиление ветра, объявлен желтый уровень опасности, говорится в сообщении регионального МЧС.

В регионе ожидаются порывы ветра до 15-18 м/с. Во время сильного ветра рекомендуется пережидать непогоду в подземных пешеходных переходах или в подъездах, при этом не нужно находиться около рекламных щитов или у стен зданий.

По данным синоптиков, в регионе до конца недели ожидается морозная погода. В дневное время ожидается до -14 градусов, ночью будет до -22 градусов, местами по области возможно похолодание до -28 градусов.