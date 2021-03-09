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В Самаре на "антимасочников" в транспорте составили около 250 протоколов

Нарушителей высаживают из транспорта и могут оштрафовать
Вячеслав СОРОКИНВячеслав СОРОКИН
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В Самаре в общественном транспорте нужно ездить в масках

В Самаре в общественном транспорте нужно ездить в масках

В Самаре с октября прошлого года составили 241 административный протокол на нарушителей масочного режима в общественном транспорте. Об этом говорится в сообщении городской администрации.

В городе продолжает действовать масочный режим в общественных местах для профилактики коронавируса. Маски нужно носить, в том числе, в общественном транспорте. В Самаре ежедневно устраиваются рейды для выявления нарушителей.

Пассажиров без масок не пускают в транспорт, если же маски снимут по ходу поездки, то можно заплатить штраф до 30 тыс. рублей. Начиная с октября прошлого года составили 241 протокол, в том числе 8 - за минувшую неделю.