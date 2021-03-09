В Самарскую область поступило более 30 тыс. доз вакцин от коронавируса

В Самарской области продолжают прививать от коронавируса Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Новая партия вакцины ГамКовидВак от коронавируса поступила в Самарскую область. Всего 33 100 доз, говорится в сообщении регионального правительства.

В ближайшее время вакцину планируют доставить в больницы региона. Всего на настоящее время в области привито 116 тыс. человек, из которых вакцинацию завершили около 65 тыс.

В первую очередь прививают людей из группы риска - врачей, учителей, соцработников, пожилых и граждан с хроническими заболеваниями. Вакцинация добровольная и бесплатная, записаться на прививку можно по горячей линии 122 или на портале Госуслуг.

По последним данным, в Самарской области с начала пандемии коронавирусом заразились 50 960 человек, из которых вылечились 47 331, умерли 937 заразившихся.