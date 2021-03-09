В Самаре нашли мертвым мужчину, которого "потеряли" на работе

Полиция стучалась в квартиру пропавшего - никто не открыл, но сразу вскрывать дверь не стали Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В доме на улице Мориса Тореза в Самаре был найден мертвым мужчина позднего среднего возраста, ранее объявленный в розыск. Предположительно, его тело находилось в квартире не менее 6 суток.

5 марта 2021 года мужчину пришли искать встревоженные сослуживцы - по их рассказам, он перестал выходить на работу и отвечать на телефонные звонки. В тот же день у квартиры пропавшего появилась полиция. Соседи по лестничной клетке, как выяснилось в ходе опроса, не видели мужчину продолжительное время. Более того, они не были уверены, в том, что сосед постоянно проживает в своей квартире, поскольку тот был малообщителен и вел затворнический образ жизни.

9 марта дверь квартиры была вскрыта представителями МВД в компании свидетелей. Пропавший мужчина был обнаружен мертвым. Судя по тому, что коллеги пришли домой к человеку 5 марта, его отсутствие на работе стало волновать их как минимум 4-го. Это значит, что мужчина к моменту обнаружения был мертв не менее шести дней. Однако соседи не чувствовали запаха, который говорил бы о смерти поблизости. Причина гибели на данный момент неизвестна. Правоохранители проводят проверку по факту случившегося.