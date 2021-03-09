В Самарской области продлят самоизоляцию для граждан старше 65 лет

Для граждан старшего возраста хотят продлить самоизоляцию
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Самарской области планируют продлить режим самоизоляции для граждан старше 65 лет. Об этом стало известно по итогам заседания регионального оперштаба.
За прошедшие сутки в регионе выявили 260 новых случаев заражения. Пожилые граждане находятся в зоне наибольшего риска, именно среди них чаще всего фиксируются летальные случаи. Так, 8 марта сообщалось о смерти двух заразившихся женщин в возрасте 64-х и 77-ми лет.
В настоящее время для пенсионеров старше 65 лет действует режим самоизоляции, им нельзя посещать театры и фитнес-клубы, но можно ходить в поликлинику, магазины, на прогулки на улицу.