В Самарской области ждут увеличения числа заразившихся Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области ожидают роста заболеваемости коронавирусом. Об этом сообщили во время заседания регионального оперштаба.

По последним данным, в регионе около 51 тыс. человек заразились коронавирусом с начала пандемии. В последнюю неделю рост заболеваемости зафиксировали в трех возрастных группах - 15-17 лет, 18-29 лет и 30-49 лет.

"Наблюдается рост заболеваемости в самых активных возрастных группах, где происходит наибольшее количество социальных контактов. К сожалению, люди стали менее осторожными. Сегодня мы ожидаем роста заболеваемости", - сказал во время заседания председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов.

Ранее было объявлено, что в регионе продлят режим самоизоляции для граждан старше 65 лет.