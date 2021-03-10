В Самаре оштрафовали директора парка аттракционов, где был травмирован ребенок

Суд назначил штраф директору парка аттракционов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре вынесен приговор директору парка аттракционов, где был травмирован 10-летний ребенок. Об этом говорится в сообщении следственного управления СК РФ по Самарской области.

В мае 2019 года мальчик, который был в торговом центре вместе с родителями. Ребенок развлекался в детском парке, находящемся в ТЦ, где упал с одного из аттракционов. С тяжелыми травмами мальчика доставили в больницу.

Как установило следствие, сильные травмы ребенок получил, поскольку игровое оборудование в парке аттракционов не было оснащено ударопоглощающим покрытием.

Суд назначил директору парка аттракционов штраф в 200 тыс. рублей.