Самарцы начали скупать оборудование для майнинга

В Самаре стали активнее скупать оборудование для майнинга

В Самаре стали скупать оборудование для майнинга. Такую тенденцию заметили эксперты "Авито", отметив рост спроса на видеокарты.

Как отмечают специалисты, всплеск интереса связан с ростом стоимости криптовалют. В феврале стоимость биткойна поднялась до 52 тыс. долларов, обновив исторический максимум.

В связи с этим в Самаре видеокарты стали востребованнее в 2,5 раза. Самыми популярными стали Gefoce от Nvidia и Radeon от AMD.

Что касается стоимости, то в Самаре востребованные видеокарты оцениваются от 15 до 32 тыс. рублей.