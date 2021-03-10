В Самаре разыскивают тайного миллионера

Победителя пока не дождались

В Самарской области разыскивают новоиспеченного миллионера. Мужчина за 40 рублей купил билет "Спортлото" в одном из алкомагазинов города, заполнил все поля. И как выяснилось позже - угадал числа! В итоге самарец выиграли 5,8 млн рублей.

Вот только сам счастливчик пока о своем новом статусе не знает. За призом житель Самары еще не обращался. Организаторы лотереи призывают всех жителей региона проверить свои билеты - обладателя крупной суммы хотят найти и осчастливить как можно скорее.

Кстати, название с "Гослото" на "Спортлото" лотерея изменила в юбилейный для себя год. Все мероприятия в этом году организаторы проводят в поддержку развития физической культуры и спорта в стране.