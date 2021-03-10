Жители Самары стали в 2,5 раза активнее покупать оборудование для майнинга

Самарчане заинтересовались майнингом

В Самарской области в 2,5 раза вырос спрос на видеокарты. Такие данные приводят аналитики Авито. Также более популярными среди покупателей стали майнинговые фермы. Ими стали интересовать в 3,8 раза чаще, чем годом ранее. При этом на 65% больше стало и объявлений об их продаже.

Аналитики связывают рост спроса с скачком стоимости криптовалют. Ажиотаж вокруг них не утихает: в середине октября биткоин стоил 11,5 тыс. долларов, а уже 8 января его цена выросла до 42 тыс долларов. Также в последние месяцы подорожал Эфириум.

Самыми популярными в Самаре оказались карты от производителя NVIDIA. Одну из карт, которую считают хорошим бюджетным вариантом для сбора майнинг рига, в Самаре можно купить в среднем за 10500 рублей, искали ее в регионе чаще в два раза.