Самарские спортсмены завоевали 18 медалей на чемпионате России по каратэ

Самарские спортсмены выиграли 4 золотые медали

Самарские спортсмены завоевали 18 медалей на чемпионате страны по каратэ версии WKC (World Karate Confederation - Всемирная Конфедерация каратэ).

Турнир проходил в Чувашии 7-8 марта. Туда приехали более 1 тыс. спортсменов из 38-ми регионов страны. От Самарской области там было 13 человек в разных возрастных группах.

Самарские каратисты сумели завоевать 18 медалей, из которых 4 золотых, 8 серебряных и 6 бронзовых.

Теперь юные спортсмены готовятся принять участие в областном турнире Кубок Жигулей-2021, который состоится в ближайшее воскресенье.