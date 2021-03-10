В Самарской области мужчине грозит 6 лет тюрьмы за кражу денег у собутыльника

Мужчине из Жигулевска грозит шесть лет тюрьмы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Жигулевске возбудили уголовное дело по факту кражи денег с банковской карты у местного жителя. Об этом говорится в сообщении ГУ МВД России по Самарской области.

В полицию обратился 68-летний мужчина, который рассказал, что с его банковской карты похитили 13 тыс. рублей. Как выяснилось, он распивал спиртные напитки в компании со своим знакомым. Пили они не в первый раз, и раньше, когда алкоголь заканчивался, давал своему знакомому карту, сообщал ему PIN-код и отправлял его в магазин. На этот раз собутыльник не вернулся, забрав карту, а потом пострадавший увидел, что с его счета исчезло 13 тыс. рублей.

Полицейские нашли собутыльника пострадавшего, тот признался, что действительно похитил и потратил деньги, а карту выбросил.

Ранее мужчина судим не был, а теперь ему предстоит ответить по уголовному делу. Ему грозит до шести лет лишения свободы.