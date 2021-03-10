На пожаре на Цветном бульваре погиб тольяттинец

Пожар произошел в многоэтажном доме в Тольятти Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Тольятти во вторник, 9 марта, произошел пожар в жилом доме на Цветном бульваре. Об этом говорится в сообщении ГУ МЧС России по Самарской области.

Сообщение о пожаре поступило в 6:23. Пожарные выехали по повышенному рангу вызова. Как оказалось, в одной из квартир горели домашние вещи. Пожар был ликвидирован в 6:40.

В настоящее время устанавливается, что стало причиной возгорания, оценивается причиненный ущерб.

В результате пожара погиб 36-летний мужчина. На месте работали 18 человек личного состава и шесть единиц техники.