Рикарду Алвеш и Александр Гацкан смогут сыграть за «Крылья» против «Томи»

Прошлый матч Гацкан (в зеленой манишке) пропускал из-за дисквалификации. Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Новичок «Крыльев Советов» Рикарду Алвеш может дебютировать за самарский клуб уже сегодня, 10 марта, в матче с «Томью». Также в игре сможет принять участие Александр Гацкан, который отбыл дисквалификацию за перебор желтых карточек. Из-за нее капитан «КС» пропускал предыдущий матч ФНЛ с «Чертаново».

- В игре с «Томью» смогут принять участие Александр Гацкан, пропускавший предыдущий матч из-за дисквалификации, и Рикарду Алвеш, получивший российскую визу и прибывший из Португалии, - рассказали в пресс-службе «Крыльев Советов».

Напомним, игра пройдет в Томске 10 марта. Стартовый свисток прозвучит в 15:30 по самарскому времени. «КП» проведет прямую трансляцию встречи на сайте samara.kp.ru.