ВТБ: жители Поволжья в полтора раза увеличили траты на цветы к 8 марта

А сколько на букет потратили вы? Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Количество транзакций в цветочных магазинах также выросло в полтора раза. В этом году жители округа отдавали предпочтение скромным букетам – средняя сумма покупки составила порядка 250 рублей. Об этом свидетельствует статистика эквайрингового бизнеса ВТБ.

Траты в кондитерских магазинах остались на уровне прошлого года: за три дня на конфеты и тортики для дам было потрачено более 35 млн рублей. Непосредственно 8 марта расходы на цветы и сладости также оказались сопоставимы с прошлогодними показателями. А общее количество транзакций в кондитерских и цветочных магазинах в праздники выросло на 10%.

В целом россияне в праздничные дни увеличили расходы на цветы и сладкие сюрпризы для женщин на 29% – почти до 530 млн рублей, и заходили за ними на четверть чаще, чем годом ранее. По данным эквайринга ВТБ, траты на букеты для близких в России выросли на 48% год к году и составили около 50 млн рублей, а расходы на конфеты и пирожные увеличились на 28%, до 480 млн рублей.

«В этом году основные траты на цветы и угощения для женщин пришлись непосредственно на праздничные выходные, а не на конец рабочей недели. Сказывается то, что часть сотрудников российских компаний еще работает удаленно, и корпоративных поздравлений пока проводится меньше, – комментирует Алексей Киричек, вице-президент, руководитель департамента эквайринга ВТБ. – Интересно, что за год заметно выросло количество транзакций с помощью банковских карт: за время пандемии эквайринговыми терминалами обзавелись даже небольшие розничные точки продаж, которые ранее принимали только наличные».