Полузащитника «Крыльев Советов» Хади вызвали в сборную Ирака

В этом сезоне Сафаа Хади играл только в товарищеских играх. Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Полузащитник «Крыльев Советов» Сафаа Хади получил вызов в сборную Ирака. В расположении национальной команды игрок будет с 22 по 30 марта, сообщает официальный сайт «КС». Это значит, что Хади пропустит игры «Крыльев» с «Нефтехимиком» 24 марта и «Аланией» 28 марта.

- В рамках сбора состоится контрольная игра против сборной Узбекистана, которая пройдет 29 марта, - уточнили в пресс-службе «КС».

Напомним, Хади присоединился к самарской команде в январе 2020 года, однако с того времени не часто появлялся на поле. Иракский полузащитник провел в футболке «Крыльев» четыре неполных матча прошлого сезона и отметился только красной карточкой. В этом сезоне в официальных играх Хади участия не принимал.