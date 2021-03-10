Дубль игрока «Динамо-Самара» Котлярова помог сборной России по мини-футболу разгромить Францию

Россия после четырех матчей возглавляет свою группу с 12 очками. Фото: ассоциация мини-футбола России.

Сборная России по мини-футболу обыграла Францию в матче отборочного этапа к чемпионату Европы-2022. Встреча закончилась со счетом 5:1, дубль на свой счет записал игрок «Динамо-Самара» Ришат Котляров.

- Мы выиграли, а это самое главное. Я думаю, что на первый тайм мы вышли чуть менее сконцентрированными, чем во Франции. Повели в счете, возможно, этот гол чуть расслабил команду. Пропустили много контратак, но это естественно. Когда ты действуешь позиционно, такие моменты возникают. Мы разобрали все недочеты в перерыве, во втором тайме такого уже не было. Конечно, без зрителей играть тяжело, но мы понимаем всю степень ответственности, поэтому относимся соответствующе, не допуская каких-то нервотрепок, - приводит слова Котлярова ассоциация мини-футбола России.

Сборная России сейчас принимает участие в третьем этапе отбора на Евро-2022 вместе с еще 31 сборной, которых распределили на восемь групп. Путевки на чемпионат Европы получат восемь победителей своих квартетов, а также шесть лучших команд среди занявших вторые места.

Россия после четырех матчей возглавляет свою группу с 12 очками.