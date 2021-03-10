В Тольятти у жилого дома нашли труп человека, очевидцы сделали фото

Очевидцы сделали фото с места событий ФОТО: Происшествия Тольятти Фото: СОЦСЕТИ

Сегодня днем, в среду 10 марта, в Автозаводском районе Тольятти произошла трагедия. В 11 квартале на улице Фрунзе погиб человек.

- Трагедия разыгралась сегодня утром. Пожилой мужчина упал с 14 этажа шестнадцатиэтажного дома № 11, - пишут в группе "Происшествия Тольятти" очевидцы.

Несчастный погиб на месте. При каких обстоятельствах произошло падение, сейчас выясняют специалисты. По факту происшествия правоохранители проводят проверку. Они также устанавливают личность погибшего. По итогам разбирательств будет принято процессуальное решение.