Врачи пока еще не могут расслабиться Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Опубликована новая статистика по заболеваемости коронавирусом в Самарской области на 10 марта 2021 года. За сутки в списке прибавилось 254 пациента, всего в регионе уже напрямую столкнулись с инфекцией более 50 тыс. человек. При этом речь идет лишь о тех, у кого диагноз был точно подтвержден.

Печальна статистика по смертям: за сутки в регионе от вируса и побочных эффектов его умерли 15 человек. За прошлые сутки не было зарегистрировано ни одной смерти.

Самарская область остается в лидерах по числу заболевших ежедневно. Впрочем, вполне возможно, что в регионе просто хорошо выявляют таких пациентов. В последние сутки губерния оказалась на седьмом месте.

А вот по смертности за день Самарская область стала четвертой после Москвы, Санкт-Петербурга и Московской области. Напомним, что в регионе продлили самоизоляцию для пожилых, по мнению главного санитарного врача говорить о снятии ограничительных мер еще рано. Более того, на оперативном штабе отметили, что самарцы стали менее осторожными.

В регионе также продолжается вакцинация от коронавируса. В апреле в Самаре должны появиться 19 новых мобильных комплексов, где можно будет сделать прививку.