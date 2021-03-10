Прокуратура Самары внесла представление в адрес главы города Елены Лапушкиной

Представление сейчас находится на рассмотрении Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самарская прокуратура проверила, как организована работа по реализации концессии, заключенной в 2019 году администрацией города с ООО "Самарские коммунальные системы" в отношении объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения. Как выяснили правоохранители, не все там происходит по закону.

- Выявлены факты систематического нарушения концессионером сроков предоставления отчетов по соглашению. Также допускалось несвоевременное подписание ежегодных документов об итогах реализации концессионного соглашения, - сообщили в пресс-службе городского надзорного ведомства.

По итогам проверки прокуратура внесла в адрес мэра города Елены Лапушкиной представление. В нем сотрудники ведомства просят главу Самары устранить все допущенные нарушения. Сейчас акт находится на рассмотрении.