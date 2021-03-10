В Тольятти ищут "Калину", которая отправила в больницу 54-летнюю велосипедистку

Всех свидетелей ДТП просят сообщить информацию о нем

В Тольятти полиция разыскивает водителя автомобиля, который 5 марта в 18.40 сбил 54-летнюю велосипедистку на улице Ларина. Автомобиль, скорее всего бежевая Лада Калина, двигался в сторону Ломоносова, в районе 115 дома он наехал на велосипедистку, которая ехала в попутном направлении.

- Водитель скрылся с места происшествия, травмированной женщине пришлось самостоятельно обращаться в приемный покой больницы, - рассказали журналисту КП-Самара в ГУ МВД РФ по Самарской области.

Сейчас водителя, оставившего пешехода в опасности, разыскивают. Всех, кто что-то знает о личности нарушителя или обстоятельствах аварии, просят сообщить информацию по телефонам 8(848)222-80-05, 8(848)293-60-61, 8(848)293-60-60 или 112. Теперь водителю может грозить даже уголовная ответственность, которой можно было бы избежать, просто оказав помощь пострадавшей женщине.