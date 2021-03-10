Сотни людей пришли проститься с парнями и девушками, погибшими в страшном ДТП под Самарой

На месте прощания с молодыми людьми собрались сотни людей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

10 марта в Самарской области прощаются с молодыми людьми, которые погибли утром 8 марта в Красноярском районе региона недалеко от села Курумоч. Там произошло ДТП с участием иномарки Volkswagen Tiguan и грузовика. Пассажиры и водитель кроссовера - 5 парней и 2 девушки - погибли на месте.

- Четверых хоронят в Курумоче. На месте собрались сотни людей. Как местных жителей, так и из соседних населенных пунктов. Дежурит полиция, - сообщают корреспонденты "КП-Самара" с места событий.

В траурной процессии не сдерживают слез Фото: Вячеслав СОРОКИН

Напомним, что ребята возвращались рано утром 8 числа из бара в Царевщине. За рулем находился 22-летний Егор Мухин. В какой-то момент он выехал на встречную полосу и допустил столкновение с большегрузом. Сейчас по факту трагедии возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.

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