Самарские конструкторы усовершенствовали двигатель для стратегического бомбардировщика

В Самаре улучшили двигатель для бомбардировщика

Самарские конструкторы разработали уникальное решение для усовершенствования конструкции авиационного двигателя НК-12МП. Он предназначен для стратегического бомбардировщика ТУ-95. Благодаря улучшению детали двигателя, теперь можно передавать больший крутящий момент без увеличения массы конструкции.

- Сателлитные шестерни будут работать лучше, а их габариты увеличивать не придется. В конечном счете это снизит себестоимость обслуживания редуктора, - рассказал автор патента, начальник бригады отдела серийного сопровождения и ремонта «ОДК-Кузнецов» Олег Сластилов.

Сейчас работа по подготовке к производству новых шестерен идет в специальном новом центре ПАО "ОДК-Кузнецов". Сейчас здесь уже есть высокоточное оборудование, которое повысило эффективность производства на 30%.