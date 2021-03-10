Коронавирус забрал жизни еще 15 самарцев Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За минувшие сутки в Самарской области зарегистрировано 254 новых случая заболевания коронавирусом среди местных жителей. Большинство заболевших были выявлены в Тольятти.

По данным оперштаба, в Самаре за сутки коронавирус подтвердился у 45 человек, в то время как в Тольятти этот показатель – 106. В Большечерниговском и Кинельском районах по 17 новых инфицированных, а в Ставропольском районе – 14. За прошедший день в Сызрани коронавирус подтвердился у 7 местных жителей.

Из числа суточных заболевших 223 человека узнали об опасном вирусе, когда пришли к врачу с диагнозом ОРВИ и внебольничная пневмония, а 31 человек вообще не подозревали о наличии заболевания пока не пришли на профосмотр.

Всего в Самарской области за всю пандемию коронавирус подтвердился у 51 214 человек.

10 марта, после большого перерыва, вновь было зарегистрировано большое количество смертей за сутки – 15 пациентов скончались. Таким образом, нарастающим итогом в регионе умерло 952 пациента, у которых был подтвержден коронавирус.