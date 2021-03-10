Ранее самым молодым, кто скончался от COVID-19 в Самаре, стал 29-летний парень Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области коронавирус не отступает. 10 марта 2021 года стало известно о 254 новых случаев заболевания и о 15 смертях пациентов с COVID-19. Самой молодой жертве коронавируса всего 27 лет.

В оперативном штабе Самарской области рассказали, что молодая пациентка страдала заболеваниями эндокринной и сердечно-сосудистой систем.

Всего 10 марта стало известно о 15 новых случаев смертей пациентов с коронавирусом. Это женщина 75 лет, страдавшая заболеваниями сердечно-сосудистой системы, четыре женщины в возрасте от 27 до 68 лет, а также двое мужчин 62 и 65 лет, которые при жизни страдали заболеваниями эндокринной и сердечно-сосудистой систем.46-летний мужчина и 59-летняя женщина с заболеваниями эндокринной системы. Мужчина в возрасте 72 лет у которого было онкозаболевание, три женщины 64,72 и 75 лет с заболеванием сердечно-сосудистой системы. Кроме того стало известно о смерти двоих мужчин 42 и 70 лет, у которых не было сопутствующих заболеваний.

Всего в Самарской области с начала пандемии от коронавируса скончались 952 жителя, а всего зафиксировано 51 214 случаев заболевания этой опасной болезнью.