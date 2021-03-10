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Новички снова в запасе: "Томь" и "Крылья Советов" озвучили составы на матч 29 тура ФНЛ

Стали известны составы "Томи" и "Крыльев Советов", которые 10 марта 2021 года играют в 29 туре ФНЛ
Михаил ГОРЮНОВМихаил ГОРЮНОВ
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Тренер хозяев Александр Кержаков перед игрой сфотографировался со спортивным директором "КС" Сергеем Корниленко

Тренер хозяев Александр Кержаков перед игрой сфотографировался со спортивным директором "КС" Сергеем Корниленко

Фото: с сайта ФК "Крылья Советов" (Самара).

Александр Кержаков и Игорь Осинькин озвучили составы "Томи" и "Крыльев Советов" на очный матч 29 тура ОЛИМП-ФНЛ. 10 марта команды играют на стадионе "Труд" в Томске.

Капитан хозяев - экс-игрок "КС" Виталий Денисов. Отметим, что место в воротах "Томи" сегодня занял Евгений Конюхов, которого тоже очень хорошо знают болельщики волжан. Кроме того, в старте у принимающий стороны еще один экс-самарец - Кирилл Косарев.

Новички гостей по-прежнему в запасе. Впервые в заявку попал португалец Рикарду Алвеш. "Крылья" на поле с капитанской повязкой выведет Александр Гацкан.

В целом составы выглядят следующим образом:

"Томь": 14 Конюхов, 58 Зуев, 29 Денисов, 23 Пенчиков, 21 Евсеев, 10 Симонян, 86 Кривцов, 19 Талалай, 7 Ричлорд, 9 Файзуллин, 17 Косарев.

Запасные:, 35 Арапов, 72 Синяк, 52 Мильдзихов, 42 Лапшов, 8 Андреев, 6 Сакович, 13 Леонов, 11 Цикаридзе, 69 Давыдов, 20 Дмитриев.

"Крылья Советов": 1 Ломаев, 18 Зеффан, 4 Солдатенков, 3 Чернов, 5 Горшков, 11 Ежов, 84 Гацкан, 6 Якуба, 17 Зиньковский, 19 Цыпченко, 33 Сергеев.

Запасные: 81 Овсянников, 39 Фролов, 2 Полуяхтов, 7 Хади, 8 Витюгов, 9 Аймбетов, 16 Алвеш, 23 Комбаров, 35 Прищепа, 47 Божин, 69 Голенков, 77 Кабутов.

Стартовый свисток прозвучит в 15:30. Следите за трансляцией на сайте "КП-Самара".

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