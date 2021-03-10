Детский сад в Жигулевске должны сдать раньше срока

Дмитрий Азаров встретился с Сергеем Федотовым

Детский сад в Жигулевске могут построить раньше намеченного срока. Строительство заведения на 240 мест уже началось в десятом микрорайоне. Ввести его в эксплуатацию планируют до конца года. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров на встрече с главой Жигулевска Сергеем Федоровым дал поручение: со сдачей садика не тянуть.

- Этот объект люди ждут: прежде чем детский сад был внесен в нацпроект, он был проработан с людьми, их пожелания учтены. Необходимо, чтобы с надлежащим качеством, но в кратчайшие сроки детский садик был построен, - уточнил Дмитрий Азаров.

Глава города подчеркнул, что сами жители города активно контролируют строительные работы. Губернатор отметил, что такие неравнодушные люди - ценность любого города.

Также в Жигулевске благодаря нацпроектам решают и другие задачи. В частности, речь на встрече зашла о реконструированных очистных сооружениях в селе Богатырь и в самом Жигулевске - они до сих пор не введены в эксплуатацию. Глава региона поручил отдельно доложить, что же произошло.

В планах на этот год - отремонтировать очистные в Солнечной Поляне, благоустроить 9 общественных пространств и три двора.