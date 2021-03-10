Третья волна коронавируса в Самарской области начнется в апреле

В регион идет третья волна коронавируса

Третья волна коронавируса в Самарской области начнется уже в апреле. Об этом говорят эксперты и работающие медики. Прогнозом в своем выступлении поделился глава информационного центра оперштаба региона Николай Ренц. Он заметил, что рост числа заболевших неизбежен, но главная задача сейчас - встретить третью волну вируса с достаточной иммунной прослойкой.

- В апреле, в первой декаде нас ждет вновь подъем коронавирусной инфекции, третья волна. И чем больше людей вокруг нас будут привиты, чем больше будет иммунная прослойка, тем меньше вероятность заболеть коронавирусом, - отметил Николай Ренц.

Он также подчеркнул, что вакцинация сегодня очень важна и уточнил, что считает прививки абсолютно безопасными. В принципе, кто-то и так может перенести инфекцию благополучно, но часть заболевших неизбежно попадет в больницу, в реанимацию, кому-то врачи не смогут помочь, ведь болезнь очень коварна.

- Достаточно серьезные отдаленные последствия заболевания. Мы видим как люди приходят к нам уже потом. Опасные хронические заболевания возникают после коронавируса, и этого надо опасаться, - резюмировал Ренц.

Стоит отметить, что с начала пандемии в Самарской области заболели более 50 тыс. человек, количество инфицированных ежедневно сильно не снижается. В регионе продлили ограничительные меры и самоизоляцию для пожилых. Продолжается прививочная кампания.