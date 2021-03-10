Застройщик хотел возвести в исторической части Самары 80-метровые дома Фото: Алексей БУЛАТОВ

В центре Самары запретили строительство 80-метровых домов – мэрия отказалась согласовывать строительной компании «Время плюс» соответствующий проект планировки территории. Строители попытались через суд отстоять свое право возвести в историческом центре многоэтажки, однако судья арбитража встала на сторону горадминистрации.

Речь идет об участке земли в границах улиц Арцыбушевской, Ярмарочной, Пушкина и Маяковского. В 2017 году мэрия заключила с застройщиком договор на освоение застроенной территории, компания планировала построить здесь целый квартал 80-метровых домов. Для этого строителям нужно было проект планировки территории и расселить несколько аварийных домов. Но уже на первом этапе возникли сложности. Мэрия отказалась согласовывать проект несмотря на то, что тот прошел публичные слушания.

Как выяснилось в суде, у департамента градостроительства возникло сразу несколько претензий к предоставленным застройщиком документам.

- Документация по планировке территории не содержит результатов инженерных изысканий и сведений об очередности развития территории, - говорится в материалах суда.

Возникли также замечания относительно ширины красных линий по улице Арцыбушевской (ширина улицы уменьшилась до 25,6 кв.м, что противоречит нормативам) и вида разрешенного использования земельных участков. Возникли вопросы и к определению количества населения на проектируемой территории - в проектном решении оказались завышены нормы обеспеченности жильем в 1,5 раза.

- Площади озеленения квартала в несколько раз меньше минимально допустимых, - говорится в материалах суда. - площадь проектируемых площадок для игр и отдыха детей, взрослого населения составит 551 кв.м, а по нормативам для этой территории должна быть не менее 2716 кв.м.

Также в материалах суда отмечается, что проектируемая территория относится к зоне Ж-4 с предельной высотой зданий в 34,3 м. А проектом предусмотрена высота зданий до 80 м.

Учитывая эти обстоятельства суд отказал застройщику в просьбе принудить мэрию к утверждению проекта планировки территории.