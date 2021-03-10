«Самара» подписала американского баскетболиста сборной Нигерии

В составе сборной Нигерии Айк Нваму выиграл серебро чемпионата Африки.

Баскетбольный клуб «Самара» объявил о подписании новичка. Им стал 27-летний американский форвард Айк Нваму, который выступает за сборную Нигерии.

- Я очень рад оказаться в Самаре. Город и команда оказались ко мне очень приветливы. С нетерпением жду возможности начать играть за «Самару». Я сделаю все, чтобы хорошо сыграть и помочь команде выиграть чемпионство, - приводит слова новичка пресс-служба клуба.

Почти всю карьеру Айк Нваму провел в NBA G League (бывшей Лиге развития НБА). Также в послужном списке форварда выступление в чемпионате Греции за команду Lavrio Megabolt.

В составе сборной Нигерии Айк Нваму выиграл серебро чемпионата Африки.