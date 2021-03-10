В Новокуйбышевске из-за поврежденной трубы 31 дом остался без тепла

В домах у людей пока прохладно

В Новокуйбышевске из-за повреждения трубопровода диаметром 400 мм в районе дома номер 20 по ул. Чернышевского, без тепла остались 31 жилой дом. Сейчас на месте ЧП работает аварийная бригада территориального управления по теплоснабжению в Новокуйбышевске.

- Аварийно-восстановительные работы планируются в течение дня, - отметили в пресс-службе ресурсоснабжающей компании.

Известно, что под отключение попали дома по ул. Гагарина, 15, по ул. Чернышевского от 14 до 27 дома, дома по улицам Пирогова, Ленинградская, Сафразьяна, Островского.

Также теплоснабжение ограничено в социальных объектах: под отключение попали школа и еще шесть объектов - магазины и подобные организации.