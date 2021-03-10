В Самаре умер первый народный артист региона

Ильгиз Колючев умер на 82-м году жизни

В Самарской области умер первый народный артист региона, заслуженный работник культуры РФ, руководитель татарского ансамбля песни, танца и поэзии "Ялкынлы яшьлек". В "Пламенной молодости" - а именно так переводится на русский название ансамбля - Ильгиз Колючев проработал почти 50 лет. Он многое делал для популяризации и возрождения национальной музыки, танцев и поэзии.

- От себя лично и от коллектива ГКУ СО «Дом дружбы народов» выражаю соболезнования родным и близким Ильгиза Исмаиловича, - отметил директор "Дома дружбы народов" Игорь Буров.

Ильгизу Колючеву был 81 год. Он родился в Оренбургской области, учился в школе-семилетке. После института попал в КБ Кузнецов. В Куйбышеве познакомился с единомышленниками, молодые люди хотели заниматься именно народным татарским искусством. В копилке ансамбля "Пламенная молодость" - победа на международном конкурсе «Россия – ООН: 65 лет партнерства».

Редакция КП-Самара выражает соболезнования родным и близким Ильгиза Колючева.