В Самарской области жители в марте 2021 года получают квитанции за тепло с корректировкой

В Самаре жители получат корректировку в квитанциях за тепло Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жители Самарской области в 2021 году получат квитанции за тепло с корректировкой. Это коснется жителей многоквартирных домов в Самаре, Тольятти, Сызрани и Новокуйбышевске, где установлены общедомовые приборы учета. Также важный момент - подобные квитанции получают жители, которые платят за тепло исходя из расчета 12 месяцев. Корректировка может быть как отрицательной, так и положительной - все зависит от того, какой была разница в фактических показаниях приборов учета и запланированной нормой.

- Размер корректировки зависит от количества дней отопительного сезона и качества работы системы теплоснабжения МКД. Если на погодный фактор управляющие компании повлиять не могут, то в их силах снижать объем потребляемой тепловой энергии с помощью энергосберегающих мероприятий, - рассказал директор Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Григорий Чернов.

Собственники могут выбрать режим оплаты 1/7, платить за тепло только в те месяцы, когда реально пользуются услугами отопления квартиры. В этом случае корректировки им приходить не будут. В домах, где ОДПУ нет, выставление квитанций происходит по нормативу.