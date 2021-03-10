Киноклуб «Треугольник» приглашает самарцев на фестиваль независимой анимации

Лондонский анимационный фестиваль существует с 2003 года

Киноклуб «Треугольник» приглашает всех любителей креативной анимации на премьеру программы Лондонского международного анимационного фестиваля. Фестиваль будут проводить на базе ЦРК «Художественный» по адресу: Самара, ул. Куйбышева, 105.

11 марта в 19:00 состоится премьера анимационного фильма Андрея Хржановского – «Нос, или Заговор «не таких»». Мультфильм 2020 года будет представлен в рубрике «Наше кино». В прошлом году картина была выдвинута на премию Европейской киноакадемии в номинации «Лучший анимационный фильм». Стоимость билета – 150 рублей, возрастные ограничения 16+.

18 марта в 19:00 состоится премьера новой программы Лондонского международного анимационного фестиваля LIAF-2021. Конкурсная программа представляет многообразие анимационных техник и новые тенденции в отрасли.

В рамках программы зрителям представят несколько анимационных картин. «Прощай, микрорайон!» венгерского режиссера Евы Дарабош, «Нажмите кнопку, если начнется паника» режиссера из Великобритании Габриель Бёмер, «Дикие Звери» чешских режиссеров Марты Прокопова и Михал Блашко, «Семья, которая крадет собак» американского режиссера Джон Си Келли, «Узы» режиссера из России и Германии Дины Великовской, корейский мультфильм «Маскот» режиссера Лииха Ким, «Во главе» режиссера Ала Нуну Лежинска, Великобритания, Португалия, также венгерский фильм «Помощник» режиссера Анна Сёллёши и «Карусель» бельгийско-чешского режиссера Ясмин Эльсен.

Общий хронометраж: 78 минут. Все картины будут показаны на оригинальном языке с русскими субтитрами. Возрастные ограничения 16+, стоимость билета 150 рублей.

Контактная информация: г. Самара, ул. Куйбышева,105 по вопросам приобретения билетов — 8(846) 333-48-98 8(846) 332-23-44 (автоответчик) по вопросам организации и проведения совместных мероприятий — 8(846) 332-04-82, 8(846) 333-45-45