Общественники станут частью федерального оргкомитета предварительного голосования "Единой России"

Карелин возглавил оргкомитет ПГ2021

В федеральный оргкомитет предварительного голосования партии "Единая Россия" войдут обшественники. Призвать волонтеров к участию в политике предложил президент РФ Владимир Путин. Главой оргкомитета избрали Александра Карелина, одного из основателей партии. Он объяснил, что в комитеты войдут по 17 человек. Из них больше половины будут представителями добровольческих организаций и общественниками.

- Мы рады тому, что добровольцы расширят состязательность, усилят ее и сделают предварительное голосование еще более острым и менее предсказуемым, - отметил Карелин.

Секретарь генсовета Единой России Андрей Турчак заявил, что партия готова помогать волонтерам консультациями в предварительном голосовании. Следующее заседание оргкомитета — уже в полном составе — намечено на 15 марта. Предварительное голосование «Единой России» пройдет преимущественно онлайн с 24 по 30 мая. Голосовать смогут все зарегистрированные на территории РФ избиратели через сайт «Госуслуг».