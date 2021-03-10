В Самаре общедомовой счетчик мог нарушить теплоснабжение целого дома

Жители многих многоквартирных домов обеспокоены качеством теплоснабжения

В Самаре из-за установки общедомового счетчика теплоснабжения могло быть нарушено теплоснабжение целого дома. На подобную проблему пожаловались жители многоэтажки на Аэродромной. Они утверждают, что диаметр врезки с установленным прибором учета стал меньше. Проверить слова жильцов выехала группа депутатов во главе с руководителем фракции "Единой России" в губдуме Александром Живайкиным.

- Налицо несколько нарушений. Без согласия жителей дома нельзя производить работы с общедомовым имуществом. Не была предоставлена управляющей компании и проектная документация на установленную врезку общедомового счетчика, - отметил депутат по результатам проверки.

К сожалению, в этот раз народным избранникам не удалось пообщаться с представителями теплоснабжающей компании. Тем не менее Александр Живайкин пообещал приложить все усилия, чтобы тепло вновь вернулось во все квартиры в прежнем объеме. При этом самим жителям тоже нужно вступить в диалог и постараться ликвидировать все имеющиеся зоны потери тепла - двери и окна подъездов, чердаки, стены.