По факту схода с рельс поезда с углем возбудили уголовное дело

Ущерб составил более миллиона рублей Фото: Приволжское СУ на транспорте

Приволжским следственным управлением на транспорте возбуждено уголовное дело по факту схода с рельс вагонов, груженных углем. ЧП произошло около 8 часов вечера 8 марта в Сызранском районе на железнодорожной станции Правая Волга.

- Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее причинение крупного ущерба», - рассказали в пресс-службе Приволжского СУ на транспорте.

В результате происшествия пострадавших и погибших нет, однако причинен материальный ущерб КбшЖД и собственнику вагонов на сумму более 1 миллиона рублей.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов допрашивают свидетелей происшествия, продолжается осмотр места,а также назначены ряд экспертиз.

- Лишь после проведения необходимых следственных действий можно будет сделать вывод о причинах происшествия и виновности тех или иных лиц, - отметили следователи.

Расследование находится на контроле руководства следственного управления.