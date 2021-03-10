В Самаре проведут конкурс ансамблевого музицирования на русских народных инструментах

Конкурс пройдет дистанционно

11 марта 2021 года стартует VIII открытый областной конкурс ансамблевого музицирования на русских народных инструментах имени заслуженного деятеля искусств РСФСР Александра Ивановича Алло. Областной конкурс является одним из базовых профессиональных конкурсов для детей и юношества в Самарской области. Целью проведения является популяризация народных музыкальных инструментов и всестороннее развитие коллективных форм музицирования. Конкурс проведут в формате видеоконференции.

- Конкурс проводится с 2005 года на базе Детской музыкальной школы им. П.И. Чайковского Самары и входит в программу работы Регионального творческо-образовательного центра пропаганды и развития исполнительства на струнно-щипковых инструментах «Перспектива», - рассказали организаторы.

В творческое состязание вступят 28 ансамблей из 17 образовательных учреждений культуры и искусств Самарской области. География участников: города Самара, Сызрань, Тольятти, Новокуйбышевск, Отрадный, Чапаевск, поселок Черновский Волжского района.