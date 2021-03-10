Самарец чуть не лишился Porsche Cayenne Turbo за неоплаченные штрафы

Долг он погасил за 2 дня Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Житель Самары неоднократно нарушал ПДД и не спешил оплачивать штрафы. Судебные приставы арестовали его автомобиль Porsche Cayenne Turbo.

- В отношении неплательщика было возбуждено 146 исполнительных производств. Общая сума долга составила более 106 тысяч рублей, - рассказали в пресс-службе ФССП по Самарской области.

Судебные приставы приехали по месту жительства должника и на парковке, где был его автомобиль, составили акт описи и ареста. Должник, узнав о том, что его Porsche Cayenne Turbo может быть реализован в счет погашения задолженности, через 2 дня оплатил долг и вернул автомобиль в пользование.