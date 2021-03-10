В Самаре снизили регулируемый тариф на поездки в метро

Стоимость проезда для граждан не изменится Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре намерены снизить регулируемый тариф на перевозки пассажиров в метро. Сейчас "стоимость" одного пассажира, исходя из которой рассчитывается объем субсидий, составляет 92,91 рубль. В постановлении городской администрации говорится, что ее собираются понизить до 80,16 рублей.

До этого размер регулируемого тарифа был изменен в августе 2020 года. Его подняли с 64 рублей до 92 рублей. В период пандемии такая мера поддержки была необходима, ведь общественный транспорт - организации убыточные, для того, чтобы пассажиры могли платить за поездку фиксированную и утвержденную с горадминистрацией цену, а не проезжать по себестоимости, из бюджета перевозчикам компенсируют часть затрат. Самый дорогой транспорт - метрополитен. И именно там в пандемию больше всего упал пассажиропоток, поэтому регулируемый тариф увеличивали, чтобы выделить больше субсидий (в рамках запланированного объема).

Все эти изменения не коснутся пассажиров. За проезд в метро самарцы по-прежнему будут платить 32 рубля (при наличной оплате) и 28 при пользовании транспортной картой. Ранее такие же манипуляции производились в отношении тарифов на наземный транспорт.