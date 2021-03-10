Оранжевый уровень: жителей Самары предупредили об аномальных холодах в ближайшие дни

Синоптики объявили штормовое предупреждение Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В ближайшие дни в Самарской области ожидается ухудшение погодных условий. По данным Приволжского УГМС местами по области температура воздуха опуститься до -28 градусов.

- Объявлен оранжевый уровень опасности. С 11 по 15 марта 2021 года местами по Самарской области ожидается аномально-холодная погода со среднесуточной температурой ниже климатической нормы на 9 градусов и больше, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области.

11 марта температура воздуха в Самаре днем составит -11…-13 градусов, ночью в низких местах до -25. Местами по области температура опустится до -28 градусов. Днем без существенных осадков, ночью возможен небольшой снег.