В Тольятти женщина незаметно списывала со счета своей подруги декретное пособие

Женщине может грозить до 6 лет тюрьмы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Тольятти прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местной жительницы, которая обворовала свою подругу. Злоумышленница похитила 117 200 рублей с банковской карты потерпевшей.

По версии следствия, в период с 18 по 30 мая прошлого года злоумышленница навещала свою лучшую подругу, которая находилась в тяжелой жизненной ситуации, потеряв ребенка во время неудачных родов. Женщина, злоупотребив доверием потерпевшей, тайно переводила на свой счет деньги с карты подруги через мобильное приложение. Эти деньги были единственным источником дохода и были перечислены девушке с работы как единовременное пособие в связи с беременностью и родами.

- Подруга задержанной длительное время распивала спиртные напитки. Она давала свою банковскую карту злоумышленнице, чтобы та покупала для нее продукты и алкоголь. В ходе опроса преступница признала свою вину и пояснила, что списывала денежные средства небольшими суммами, опасаясь блокировки счетов. Поступающие из банка СМС-оповещения о списаниях она сразу же удаляла, чтобы потерпевшая ничего не заметила, - рассказали в пресс-службе прокуратуры города Тольятти.

В отношении женщины было возбуждено уголовное дело по части 3 пункта «г» статьи 158 УК РФ «Кража чужого имущества с причинением значительного ущерба». Теперь злоумышленнице может грозить лишение свободы на срок до 6 лет.