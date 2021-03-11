В Новокуйбышевске восстановлено теплоснабжение

В дома Новокуйбышевска дали тепло Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новокуйбышевске устранили утечку на трубопроводе теплоснабжения, говорится в сообщении ГУ МЧС России по Самарской области.

Ранее сообщалось, что из-за повреждении на трубопроводе диаметром 400 мм в районе дома номер 20 по ул. Чернышевского, без тепла остался 31 жилой дом, где проживает 6 300 человек, в том числе, 1 890 детей. Также без тепла оказалась одна школа. При этом в регионе вновь сильные морозы, из-за которых был объявлен оранжевый уровень опасности.

Аварийные работы на месте завершили вечером 10 марта. Утечку устранили, теплоснабжение в домах и школе восстановили.