В Самаре ожидается мороз и гололед

На дорогах возможна гололедица Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В четверг, 11 марта, в Самарской области ожидается морозная погода. В регионе похолодает до -15 градусов, в областной столице будет до -13 градусов.

По данным Приволжского УГМС, Самарская область остается в зоне влияния атлантического циклона. С его северным ветром в регион поступает холодный воздух. Пока ожидается, что в регионе на протяжении нескольких дней будет сохраняться морозная погода.

В ближайшие дни ожидается от -6 до -11 градусов. Ночью похолодает до -22 градусов, местами по области возможно до -28 градусов. На дорогах образуется гололедица.